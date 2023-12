Tiago Djalò Juve: si prova il Bremer-bis per beffare l’Inter. La strategia. La strategia per tentare di anticipare i nerazzurri

Come informa La Gazzetta dello Sport son giorni caldi sul fronte Tiago Djalò. La Juventus, dopo le mosse degli ultimi giorni con l’entourage del difensore portoghese del Lilla, aspetta di capire se il giocatore cambierà programmi e prenderà in considerazione un trasferimento immediato.

Oppure se resterà fedele al piano iniziale: traslocare a luglio, da svincolato, con destinazione Inter. I dirigenti bianconeri non sarebbero in tal senso troppo ottimisti ma la speranza di un ‘Bremer bis’ con scippo ai rivali nerazzurri non è ancora tramontata.

