Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha annunciato un evento per il prossimo 10 ottobre da segnarsi sul calendario. Ecco tutte le info.

COMUNICATO – Lo avevamo annunciato qualche mese fa. La stagione 2023/24 è per noi molto particolare, perché è iniziata con una celebrazione che segna profondamente la nostra storia: quella del centenario della prima Presidenza Agnelli, il 24 luglio 1923. Un centenario che è stato celebrato sia online (potete ancora visitare la sezione dedicata del sito, lanciata proprio il 24 luglio scorso, dedicata alle emozioni, ai pensieri e alle parole di cento tifosi dedicati alla Juve e alla Famiglia Agnelli) che sul campo, con numerosi eventi culminati con il bellissimo pomeriggio di inizio stagione, la festa all’Allianz Stadium e la partita amichevole tutta juventina, fra il team Black e il team White. Ma, come appunto vi avevamo anticipato, questa sarà una stagione speciale e le settimane in arrivo hanno in agenda momenti emozionanti e importantissimi.

COMINCIATE A SEGNARVI QUESTA DATA: 10 OTTOBRE, ORE 20.30

E’ la sera in cui il PalaAlpitour di Torino ospiterà “Together, a Black & White Show”, la prima festa bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus, che insieme formano la più grande famiglia al mondo. Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi, in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero. Cosa succederà? Non possiamo ancora svelarvi troppo, ma possiamo anticiparvi che sarà una notte di festa, che coinvolgerà in prima persona il pubblico presente con numerosi momenti artistici ed emozionali, per culminare con una spettacolare partita con protagoniste sul campo alcune delle Legends più importanti che hanno vestito la maglia bianconera. Una notte che sarà quindi bianconera a tutto tondo e che vedrà la presenza di tanti ospiti anche fuori dal campo. Il 10 ottobre non andrà in scena però solo l’orgoglio, la storia e l’emozione, ma sarà protagonista anche il grande cuore della Juve: “Together, a Black & White Show”, sarà infatti soprattutto un evento attraverso cui Juventus continuerà la propria collaborazione con Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro: Juventus ha infatti deciso di lanciare l’iniziativa “Juventus per le Famiglie” tramite la quale Juventus sosterrà i progetti di Save the Children dedicati ai bambini più vulnerabili e alle loro famiglie. Inoltre, in occasione del “Together, a Black & White Show”, anche il pubblico avrà l’occasione di contribuire a supportare i progetti dell’Organizzazione dedicati alle famiglie più a rischio di povertà e marginalità sociale. Tutto questo per quanto riguarda l’evento del 10 ottobre, ma non è finita qui: abbiamo anticipato che saranno giornate emozionanti, e allora ci spostiamo allo Juventus Museum. Sempre dal 10 ottobre i nostri tifosi avranno anche l’opportunità di visitare il rinnovato Tempio dei Trofei, oltre all’esposizione temporanea “JuventUS”, dedicata, come si può intuire dal nome, all’inclusività e ai valori in cui la Juventus crede da sempre. E allora tenetevi pronti e restate sintonizzati, per tutti gli aggiornamenti per le indicazioni su come partecipare, perché stanno arrivando eventi davvero indimenticabili. I biglietti per l’evento “Together, a Black & White Show”, organizzato da Live Nation, sono già in vendita.

LE INFO SUI BIGLIETTI DI TOGETHER, A BLACK E WHITE SHOW

