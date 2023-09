Vlahovic capocannoniere della Serie A: ora i bookmakers ci credono! Il serbo è dietro solamente a loro due, tutti i nomi presenti

Secondo quanto riferito da Tuttosport, ora i bookmakers spingono per la possibilità di vedere Dusan Vlahovic capocannoniere della prossima Serie A. Le quote per l’attaccante della Juve, infatti, si piazzano dietro a quelle di Osimhen e Lautaro Martinez.

Più staccati nelle gerarchie, invece, Romelu Lukaku e Olivier Giroud, nonostante l’attaccante del Milan abbia già segnato quattro reti così come Dusan.

