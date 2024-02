L’ex portiere Francesco Toldo ha sottolineato l’importanza che ha avuto per i nerazzurri l’essere arrivati fino in fondo alla massima competizione europea.

Francesco Toldo ha detto la sua su Inter-Atletico Madrid alla Gazzetta dello Sport. “Gli ingredienti per essere grandi protagonisti anche in Europa ci sono tutti. Il livello dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi in questa stagione ha raggiunto quello degli anni pre Triplete. Inzaghi sta completando il processo di maturazione e anche prima si era dimostrato un grande stratega soprattutto nelle sfide ad eliminazione diretta. La società è composta da intenditori di calcio e da gente che sa muoversi molto bene sul mercato. Lo spogliatoio mi sembra molto unito e l’atmosfera allo stadio è davvero unica. I tifosi possono dare una grande spinta al giocatori. Detto tutto questo, mentre in un campionato che dura una stagione intera i reali valori emergono sempre, la Champions è tutta un’altra storia. Ti giochi tutto in 90′ o 180′ e la componente fortuna può essere determinante”.

L’importanza degli episodi

“Spesso certe sfide si decidono sugli episodi e bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte. Credo che nella crescita di questa Inter abbia giocato un ruolo fondamentale anche la finale di Champions raggiunta lo scorso anno. Vero che è stata persa, ma senza avere il vero Mkhitaryan e giocando comunque alla pari contro una squadra di marziani come il Manchester City. In tanti si aspettavano che l’Inter prendesse una bella ripassata e invece anche dopo il gol di Rodri ci sono state diverse occasioni per pareggiare”.

L’eredità della finale

“Malgrado la delusione, i giocatori dell’Inter in quell’occasione hanno capito di essere al livello dei migliori e questo si vede anche nella maturità con cui stanno affrontando questa stagione. Se saranno così bravi da eliminare un osso duro come Simeone e il suo Atletico, i nerazzurri poi potrebbero sfruttare il buon vantaggio accumulato in campionato per gestire le forze (anche mentali, spesso sottovalutate) in entrambe le competizioni.E una volta in finale, la fortuna stavolta sarà dalla nostra parte”.

