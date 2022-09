Tomori a Sky: «Non siamo stati al nostro livello, dobbiamo fare meglio». Le parole del centrale del Milan

Fikayo Tomori parla così a Sky Sport dopo Salisburgo-Milan.

Le sue dichiarazioni: «Non ci sono partite facili in Champions. Sappiamo che possiamo fare meglio sotto tutti i punti di vista. Oggi non abbiamo giocato male, ma non lo abbiamo fatto al nostro livello. Dobbiamo fare meglio. E’ un buon punto comunque».

