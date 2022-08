Tonali a Milan Tv: «Oggi non possiamo dire né due punti persi né un punto guadagnato». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Atalanta-Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

PARTITA – «La prestazione l’abbiamo vista tutti, un punto guadagnato non so se è la definizione giusta. Abbiamo fatto molto di più noi, abbiamo creato tanto e finalizzato poco. Non possiamo dire né due punti persi né un punto guadagnato».

ASPETTATIVA – «Sì, l’aveva preparata così. Subire gol ha cambiato i nostri piani, nel secondo tempo siamo ripartiti da zero. Abbiamo giocato da squadra e abbiamo lottato fino all’ultimo minuto».

DIFFERENZA RISPETTO LO SCORSO ANNO – «Sicuramente, siamo i campioni d’Italia: l’obiettivo ora è batterci. Lo sappiamo, entriamo in campo con ancora più voglia dell’anno scorso».

PROSSIMA PARTIA CON IL BOLOGNA – «Magari sarà una partita diversa, ma partiamo da zero. Lottare sempre e cercare di fare il meglio possibile».

