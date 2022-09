Tonali firmerà oggi il suo rinnovo con il Milan, ora Pioli gli chiede di fare uno step in avanti

Sandro Tonali ha vissuto un inizio di stagione tra alti e bassi: grandi picchi come nel derby (Barella cancellato per tutto il match, Calhanoglu intercettato al momento giusto per far sbocciare il pareggio milanista) e qualche giornata a ritmo più contenuto (vedi Bergamo e quel gol sbagliato).

Ora però Pioli si aspetta equilibrio: il Milan d’assalto che vuole spingere ha bisogno soprattutto del suo passo nel cuore delle azioni. A breve arriverà l’annuncio del rinnovo fino al 2027, con ingaggio ritoccato da 1,3 a 2,5 milioni netti a stagione. Altrettanto rapido dovrà essere il decollo di Tonali: continuo come nell’ultima stagione e dominante come nel derby. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

L’articolo Tonali Milan, prima il rinnovo poi il decollo: Pioli gli chiede uno step in avanti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG