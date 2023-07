Tonali Milan: slitta l’annuncio con il Newcastle! Le ultime. Il centrocampista doveva essere annunciato oggi, ma è tutto slittato

L’annuncio dell’accordo di Sandro Tonali, quasi ex rossonero, potrebbe essere posticipato alla prossima settimana: è quello che scrive Fabrizio Romano su Twitter.

Era previsto per oggi, ma lo slittamento non è legato ad alcun problema. Il Newcastle ha tutti i documenti per ufficializzarlo nei prossimi giorni.

The post Tonali Milan: slitta l’annuncio con il Newcastle! Le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG