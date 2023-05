Luca Toni ha detto la sua riguardo la vittoria dell’Inter nella semifinale d’andata di Champions League ai danni del Milan

Ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il triplice fischio dell’euroderby d’andata che ha visto trionfare l’Inter di Inzaghi sul Milan di Pioli, Luca Toni commenta così:

MILAN INTER– «L’Inter ha avuto la possibilità di chiuderla, il Milan è crollato dopo il primo gol, lì è andato nel pallone. Ma nel secondo tempo ho visto un altro Milan, ha avuto chance per accorciarla e sarebbe stata una partita ancora più bella»

DZEKO- «Ha fatto un gol bellissimo, da centravanti vero e potente, ha preso posizione, si è messo davanti a Calabria ed è stato bravo a calciare di sinistro e l’ha messa sotto l’incrocio, un gol importante ma bellissimo. Prima della partita pensavo giocasse Lukaku ma Dzeko è stato tra i migliori in campo, Inzaghi ha azzeccato la formazione»

FINALE DI CHAMPIONS- «Se Milan è quello di stasera ha davvero poche chance di passare, se pensano di aver sbagliato due episodi non è giusto perché non è così. Per chi va in finale, con Real e City non c’è partita ma nella partita secca può succedere di tutto, ci può essere un episodio oppure un calciatore che ti inventa la giocata»

L’articolo Toni su Inter: «Inzaghi ha azzeccato la partita. In finale…» proviene da Inter News 24.

