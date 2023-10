Luca Toni, ex attaccante di Juve e Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttosport di Dusan Vlahovic

VLAHOVIC – «Vlahovic è un attaccante forte. Punto e basta. Non si discute. Lo scorso anno non è stato tanto Allegri a non capirlo. Il problema che non stava bene lui fisicamente. Quest’anno è già partito forte. È un giocatore d’area di rigore, un giocatore che a me piace tantissimo. Ma è chiaro che va servito come si deve in area di rigore. Ora la sua fortuna, quella di Allegri è di avere nuovamente Chiesa. Consigli? Di stare più tranquillo durante la partita, di giocare con meno rabbia. E di giocare per il bene della squadra. Lui vive troppo per il gol. E quando non ci riesce spreca tante energie mentali oltre che fisiche. Deve capire di stare più tranquillo, che si vince di squadra».

