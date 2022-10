Tony Bruno (NY Yankees): «Milan amato per la sua storia. Siamo felici». Il commento alla nuova partnership

Tony Bruno, Yankees Senior Vice President e CFO di Yankee Global Enterprises, ha commentato così la nuova partnership tra i NY Yankees e il Milan: «Affiancare gli Yankees ad AC Milan, un Club affermato a livello internazionale e amato per la sua storia ricca di successi in campo nazionale ed europeo, significa unire due società vincenti e leader nelle rispettive discipline. Tale partnership è complementare al nostro obiettivo di ingaggiare gli appassionati di sport e moda in vari mercati in tutto il mondo. Siamo felici di iniziare questa collaborazione e di lavorare assieme al team commerciale dei rossoneri, unendo i nostri sforzi e lanciando iniziative che permettano ai tifosi di festeggiare ed emozionarsi assieme ai nostri Club».

