Milan Monza, tifosi instancabili: San Siro verso il sold out.

Dopo gli oltre 75 mila con Inter, Juve e Chelsea – ampiamente prevedibili –, il Meazza rossonero sta viaggiando verso il sold out anche in vista del Monza.

Quando San Siro apre, il mondo rossonero fa comunque festa perché il Milan pioliano, anche quando non fa risultato, viene premiato e accompagnato dal suo pubblico. In occasione della sfida coi brianzoli, ovviamente, contribuiranno in maniera sensibile al tutto esaurito anche i tifosi monzesi, vista la vicinanza e l’entusiasmo per gli ultimi risultati di primo piano (tre vittorie e un pareggio). Lo scrive Gazzetta.it.

