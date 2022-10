Le parole di Javorcic in conferenza stampa in vista della prossima sfida del Venezia contro il Frosinone di domani sera

Ivan Javorcic, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone di Fabio Grosso. Di seguito le sue parole.

FROSINONE – «Il Frosinone è una squadra che sta facendo benissimo, molto tecnica e aggressiva, ha un reparto offensivo molto veloce, sarà un test molto importante. Le partite devono essere giocate con coraggio per portare a casa i tre punti. Meenpaa e Connolly non hanno recuperato; Crnigoj e Ullmann sono a disposizione».

SCONFITTA CON IL BARI – «La gara di Bari non è stata una partita a vuoto, ho visto quella giusta continuità con un’ottima fluidità, dobbiamo cercare di essere più concreti nel portare risultati positivi. Ceppitelli ha bisogno di tempo per recuperare al meglio, ma a breve sarà a disposizione. I miei ragazzi sono dei grandi lavoratori, si impegnano al massimo, la sconfitta di Bari è stato una bella batosta ma ho visto una grande reazione della squadra. Busio ha grandi margini di crescita, ho molta fiducia in lui. Crnigoj sta migliorando la sua condizione, lo vedo molto più offensivo come giocatore».

L’articolo Venezia, Javorcic: «Con il Frosinone test importante» proviene da Calcio News 24.

