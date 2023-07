Torino, ecco la richiesta del Verona per la cessione di Doig: quanto vogliono incassare i gialloblù dalla vendita del giocatore

Il giovane esterno Josh Doig resta nel mirino del Torino e questa non è una novità. O almeno, non come quella riportata da hellas1903.it.

Il club granata avrebbe già un’intesa con il giocatore, ma manca quella con il Verona che continua a chiedere almeno 7 milioni di euro per far partire lo scozzese.

