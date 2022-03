Torino-Inter è il posticipo domenicale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

Domani sera alle 20:45 si gioca Torino-Inter; i granata non trovano i 3 punti da 6 gare, mentre i nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive anche se l’ultima non ha evitato l’eliminazione dalla Champions. Juric schiera ancora una volta Berisha in porta per l’infortunio di Milinkovic-Savic, Inzaghi perde De Vrij per un infortunio muscolare; ecco le probabili formazioni.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Pellegri, Seck, Sanabria. Indisponibili: Edera, Fares, V. Milinkovic, Praet. Squalificati: -.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz Ranocchia, Darmian, Dimarco, Vecino, Vidal, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Indisponibili: De Vrij. Squalificati:-.

