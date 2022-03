L’allenatore del Torino Ivan Juric ha presentato la sfida di domani contro l’Inter ammettendo che nella sua squadra c’è stato qualche imprevisto di troppo.

Problemi di febbre per il Torino, l’ha ammesso Ivan Juric in conferenza stampa. “E’ stata una settimana difficile, perchè abbiamo avuto tanti giocatori con la febbre: qualcuno ha recuperato e qualcuno no. Lukic, Bremer, Rodriguez hanno recuperato. Sanabria valuteremo oggi, Zima invece non ci sarà, forse non ci sarà neppure Warming”.

Bremer

“Anche Minilinkovic-Savic ha avuto ancora dei problemi. Inter? Giochiamo contro una squadra forte, in salute, campione d’Italia, speriamo di fare bene. Contro la Juve abbiamo fatto un’ottima partita, siamo andati vicini alla vittoria. A livello tecnico stiamo mancando in qualcosa. Per fare punti domani dobbiamo essere stra-competitivi e alzare il livello tecnico”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG