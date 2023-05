Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani di Serie A contro lo Spezia

PAROLE – «C’è tanto da giocarsi…La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così. Spezia Abbiamo voglia di fare bene, sente che sta giocando bene e si diverte. Lo Spezia si gioca la salvezza e ha tanti valori, lo abbiamo visto all’andata: ha giocatori interessanti, hanno caratteristiche che mi piacciono e che sono europee di gamba e tecnica. Se sei sotto, non c’è partita: all’andata venivamo dalla coppa Italia e loro hanno vinto meritatamente. Dobbiamo sfruttare tutto e provare a vincere».

