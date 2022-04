Torino, il tecnico croato Ivan Juric parla a Torino Channel in vista del match contro l’Atalanta di recupero.

Serie A, si recupera l’importante match tra i granata e l’Atalanta. Match molto importante per l’Atalanta di Gasperini ma anche per il Torino per migliorare la posizione in classifica finale. Nella squadra granata dovrebbero mancare Belotti, Zaza, Fares, Warming e Pobega.

Queste le parole di Ivan Juric in vista della sfida contro Gasperini: “Giocare contro Gasperini è uno stimolo, mi ha fatto imparare tutto a livello professionale e umano, come comportarmi e lo ringrazierò per tutta la vita.“

Se ci sarà turn over, aggiunge: “Cambi? Voglio vedere come recuperano, sono rimasto soddisfatto di tanti e faremo le nostre valutazioni.” Conclude così l’allenatore creato nelle sue parole a Torino Channel. Intanto però si complica il riscatto di Brekalo con lo sconto richiesto al Wolfsburg.

