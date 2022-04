L’ex centrocampista tedesco Sebastian Schweinsteiger commenta estasiato le movenze del quarantenne Zlatan Ibrahimovic.

L’ex centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca Bastian Schweinsteiger ammira profondamente Zlatan Ibrahimovic per quello che è riuscito a fare nei minuti finali di Lazio-Milan. Lo svedese ha partecipato attivamente a tutta l’azione che ha portato Sandro Tonali a segnare la rete decisiva al 92′; ecco quanto ha pubblicato il tedesco su Twitter.

Sandro Tonali

“Zlatan ha tenuto aperta la corsa allo scudetto! Non è stato decisivo solo per l’assist per il gol, ma anche per il suo movimento e per la chiusura del retropassaggio al portiere prima che Rebic riconquistasse la palla. Sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza. Grazie Ibra!“. Il tweet è scritto in inglese ma le ultime due parole sono in italiano.

