Oggi pomeriggio alle 15 Torino-Napoli apre il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Il Torino occupa il decimo posto in classifica ed è in serie positiva da ben 6 giornate; il Napoli può mettere al sicuro il terzo posto dopo la sconfitta della Juventus. Juric prosegue nella sua alternanza in porta e oggi potrebbe toccare a Berisha; Spalletti dovrebbe preferire Lozano a Politano, ecco le probabili formazioni.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.

