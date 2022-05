Stasera alle 20:45 Lazio-Sampdoria chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

La Lazio insegue un piazzamento europeo che al momento conquisterebbe per via del sesto posto occupato; la Sampdoria non è ancora salva e non può abbassare la concentrazione nonostante il derby vinto. Ancora assente Pedro nei biancocelesti, i blucerchiati perdono Sensi per infortunio; ecco le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Cabral, Romero.

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Augello; Sabiri, Caputo. All. Giampaolo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Conti, Askildsen, Ekdal, Vieira, Magnani, Trimboli, Damsgaard, Supryaga, Quagliarella.

