Il Torino starebbe sondando il terreno per alcuni giocatori utili a rinforzare la rosa di Juric, ai granata piace Acuna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti Vagnati sarebbe in contatto con il Siviglia per provare a capire la fattibilità dell’affare. Il terzino si è laureato campione del mondo con l’Argentina in Qatar e ha vinto l’Europa League contro la Roma. Su di lui anche l’interesse di Lazio e Milan.

