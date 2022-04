Sabato alle 15 match tra Torino e Spezia, scopriamo le possibili formazioni di Juric e Thiago Motta per la partita di Serie A.

Torino contro Spezia si preannuncia come un match particolarmente spettacolare tra due compagini votate all’attacco.

Juric dovrebbe optare per Berisha in porta, con Zima, Bremer e Rodriguez trio difensivo titolare. Singo a destra e Vojvoda a sinistra compongono gli esterni di centrocampo. In mediana Ricci e Lukic formeranno il duo dietro i trequartisti Pjaca e Brekalo. Unica punta Pellegri.

Tommaso Pobega

Thiago Motta dovrebbe schierare il 4-3-1-2. Provedel in porta, centrali Erlic e Nikolau. Terzini da destra e sinistra Amian e Reca. Centrocampo con Maggiore, Kiwior e Bastoni. Kovalenko dietro Gyasi e Manaj. Dalla panchina Nzola e Verde insieme ad Antiste e Agudelo.

Tra i recuperati, per il Torino Praet che parte dalla panchina e per lo Spezia anche Bourabia che dovrebbe trovare minuti nella ripresa.

