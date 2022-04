Venezia-Atalanta sfida che vale molto per entrambe le squadre, lagunari per la salvezza mentre Gasperini per un posto in Europa.

Venezia–Atalanta è un match molto delicato, Zanetti se vuole sperare nella salvezza deve trovare necessariamente una vittoria mentre Gasperini non può più permettersi di perdere.

Zanetti scenderà in campo con Maenpaa in porta, difesa con Mateju a destra Svoboda a sinistra. Caldara in mezzo in con Ceccaroni. Mediana con Crnigoj, Busio e uno tra Tessmann e Cuisance. Attacco con Okereke e Johnsen dietro Henry.

Atalanta

Gasperini punta su chi reputa stia bene e in forma per la partita. Musso in porta nonostante le polemiche, Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra gli esterni. Il trio di difesa sarà Palomino, Demiral e Scalvini. Mediana con Koopmeiners e De Roon. Pasalic agirà dietro Zapata e Muriel. Dalla panchina Malinovskyi, Freuler e Pessina con Miranchuk.

Vedremo se Gasperini riuscirà a dare vita ad una squadra in caduta libera per cercare di centrare un posto in Europa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG