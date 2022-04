Big match spettacolare sabato pomeriggio tra Inter e Roma, lotta per lo scudetto e la Champions League. Ecco le probabili formazioni.

L’Inter per lo scudetto mentre la Roma per inseguire il sogno Champions League occupato dalla Juventus. Match assolutamente imperdibile tra due compagini di altissimo livello.

Inzaghi punta senza dubbio sui titolari: Handanovic in porta, Skriniar con De Vrij e Bastoni al centro della difesa. Anche se quest’ultimo rischia il forfait. Dumfries a destra e Perisic a sinistra titolari come esterni, anche se Gosens ha più di qualche possibilità di partire titolare. Brozovic, Barella e Calhanoglu completano il centrocampo. Davanti Dzeko con Lautaro Martinez, nonostante l’ottima prova di Correa.

Lautaro Martinez

Mourinho per lo scontro ha già in mente i cambi da fare, la formazione dovrebbe essere la seguente: Rui Patricio in porta, Mancini con Smalling e Kumbulla al centro della difesa. Mediana con Oliveira e Cristante che agiranno dietro Pellegrini. Esterni Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. Mkhitaryan accompagna Abraham in attacco. Squalificato Zaniolo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG