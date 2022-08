Il portoghese ha giocato uno spezzone dell’ultima amichevole della sua squadra ma ha lasciato in anticipo lo stadio.

Sembrava tornato il sereno tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo ma la tranquillità è durata molto poco. Il portoghese era tornato in Inghilterra per aggregarsi ai compagni dopo aver saltato tutta la prima parte della preparazione.

Europa League

L’ex Juventus avrebbe chiesto di giocare titolare contro il Rayo Vallecano, Ten Hag ha ritenuto giusto esaudire la sua richiesta ma lo ha sostituito all’intervallo. Il portoghese non ha gradito e ha lasciato lo stadio in anticipo; scelta che non può far contenti compagni e staff tecnico. Il Sun ritiene che alla base del suo nervosismo ci sia il disaccordo con alcune delle indicazioni tattiche suggerite dal tecnico; in alcuni video infatti si vede Ronaldo gesticolare in segno di disapprovazione come già accaduto alla Juventus.

