Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così dei giallorossi e delle italiane in Europa. Le dichiarazioni.

Intervenuto a DAZN nel post Atalanta-Roma, Francesco Totti ha parlato così delle italiane in Europa (tra cui la Juventus).

PAROLE – «Dopo le parole di Mourinho sono ancora più fiducioso che con lei al timone possiamo arrivare più lontano possibile, sia in Europa League che nella corsa Champions. Sono fiero di quello che ha detto, della squadra e noi tifosi siamo incitarvi sempre di più, perché ve lo meritate. Italiane in Europa Questo è stato un anno diverso. Dopo tantissimi anni che tutti si lamentavano che il calcio italiano fosse in difficoltà e non riuscisse mai ad arrivare in fondo alle competizioni europee, quest’anno è stata la miglior risposta. Speriamo che almeno una riesca ad ottenere un trofeo. Napoli? All’inizio non pensavo potesse arrivare fino alla fine, ma poi ha ucciso tutti e non c’è stata un’altra squadra come il Napoli. Un applauso alla squadra, all’allenatore e alla società per quest’annata incredibile».

