Vlahovic via dalla Juventus? I bianconeri hanno individuato il sostituto in caso di partenza in estate dell’attaccante

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe pensare alla cessione di Dusan Vlahovic in vista dell’estate. Il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier League, ossia Gianluca Scamacca.

I bianconeri potrebbero trovare nell’attaccante azzurro la valida alternativa nonostante in Premier non abbia fatto benissimo. L’altro dubbio è il prezzo visto che in estate il West Ham lo aveva pagato 40 milioni.

