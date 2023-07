Prosegue la tournée dell’Inter in Giappone. Dopo l’amichevole di ieri contro l’Al Nassr, è tempo di volare a Tokyo

Quinto giorno in Giappone per l’Inter nel corso della tournée estiva. I nerazzurri hanno gicato ieri in amichevole contro l’Al Nassr (pareggiando per 1 ad 1), ed oggi sono partiti in direzione Tokyo, dove svolgeranno la seconda parte del ritiro pre-campionato ed affronteranno il PSG. Queste le immagini pubblicate sui social ufficiali del club.

Su inter.it si legge: «Quinto giorno dell’Inter Japan Tour 2023: dopo aver affrontato l’Al-Nassr allo Yanmar Stadium Nagai, i nerazzurri hanno lasciato la città di Osaka per dirigersi verso Tokyo, dove si svolgerà la seconda parte della tournée. Nella capitale giapponese l’Inter sarà protagonista di diversi eventi e attività esclusive: in seguito gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno di nuovo in campo per la sfida amichevole contro il Paris Saint-Germain martedì 1 agosto».

