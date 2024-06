L’ex difensore Paolo Tramezzani ritiene che lo svizzero sia pronto per trasferirsi in una big.

Paolo Tramezzani a Fcinter1908.it ha parlato di Dan Ndoye: “Sta dimostrando quello che ha dimostrato in campionato con il Bologna: è un giocatore imprevedibile, che può far male se trova spazio e campo da attaccare. È un giocatore difficile da marcare: non è un esterno molto lineare, che gioca molto largo. Gli piace venire dentro al campo, alterna le giocate, facilitato anche dalla grande tecnica che ha e che non perde nemmeno in velocità. Sul primo controllo riesce sempre a posizionarsi per attaccare la porta. Bisogna fare attenzione: sarà un giocatore da tenere sotto controllo. È veramente bravo”.

In ottica Inter

“Secondo me può fare il salto, e se parliamo di Inter dico assolutamente sì: ha un bravissimo allenatore, che ti aspetta, che non ti mette pressione e che ti fa crescere. È il momento giusto per lui per fare questo salto: andando a giocare in un grande club potrebbe veramente completarsi”.

Federico Dimarco

Da quinto

“Ha grande fisicità, e più campo ha davanti da attaccate e meglio è, con o senza la palla. In un contesto come quello dell’Inter, dove farebbe il quinto di centrocampo, secondo me non avrebbe problemi. Anzi, sono convinto che in futuro possa specializzarsi in quel ruolo”.

Su Dimarco

“Dimarco secondo me è uno dei laterali sinistri più forti oggi in Europa. Quest’anno si è confermato: anche l’anno scorso ha fatto una bellissima stagione, un bellissimo cammino, terminato giocando una finale di Champions League. Vuol dire che il ragazzo è pronto a giocare a certi livelli, e lo vedi dal rendimento continuo e costante che ha. Qualche problema fisico lo ha certamente limitato in queste prime partite“.

