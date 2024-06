L’ex difensore Philippe Senderos stravede per Bastoni e Barella.

Tuttosport ha intervistato Philippe Senderos per parlare del match di oggi pomeriggio ma non solo. “Calafiori mi ha impressionato: per noi è un vantaggio la sua squalifica. È cresciuto tanto dall’anno scorso quando giocava col Basilea. Adesso scende in campo con sicurezza da veterano, nonostante sia alle prime apparizioni in Nazionale. Bastoni non è più una sorpresa: gioca da anni a grandi livelli con l’Inter. Ha personalità e qualità“.

Nicolò Barella

Chi ruberebbe agli azzurri

“Scelgo Barella. Sa far tutto a centrocampo e pure molto bene. Tatticamente è molto intelligente, sa muovere bene la palla. Quando sta bene, l’Italia gira a un altro ritmo”.

Il duello decisivo di stasera

“Per noi è fondamentale Xhaka. Se Granit gioca come sa, possiamo centrare grandi risultati. Mi intriga molto la sfida in mezzo al campo con Barella. Chi riuscirà a prevalere, probabilmente passerà il turno”.

Sull’Italia

“Ho letto molte critiche, ma io l’Italia l’ho vista bene. Con l’Albania ha giocato bene e pure contro la Croazia ha fatto una buona gara. Se l’Italia passa il turno, può credere davvero di arrivare molto avanti nel torneo fino alla finale”.

Su Ndoye

“Ha fatto enormi progressi in questa stagione, diventando con Thiago Motta un pilastro del Bologna arrivato in Champions. Non era semplice giungere in un campionato difficile come quello italiano e fare subito bene. Dan ci è riuscito e ha fatto un bel salto di qualità. Sono sicuro che avrà grandi offerte questa estate, è pronto per l’Inter”.

