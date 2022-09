Nel match contro il Napoli di domani sera il Milan dovrà fare a meno di Leao per squalifica. Le opzioni di Pioli per sostituirlo

Nel match contro il Napoli di domani sera il Milan dovrà fare a meno di Leao per squalifica. Le opzioni di Pioli per sostituirlo:

come riportato da la Gazzetta dello Sport, difficilmente l’allenatore cambierà modulo. Per questo sulla trequarti alle spalle di Giroud dovrebbero esserci De Ketelaere, favorito su Diaz e per la prima volta insieme Messias e Salemaekers, il più adatto per caratteristiche a sostituire il portoghese, oltre che il più in forma visto anche i due gol consecutivi in Champions.

