Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua sulle possibili mosse dell’Inter nel mercato di gennaio

Intervenuto sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si sofferma sul calciomercato Inter e sulle possibili mosse dei nerazzurri per gennaio.

LE PAROLE – «Se arriva, arriva Taremi. È quasi a scadenza, ma vi dico che è due categorie sopra Sanchez e Arnautovic. Ha esperienza internazionale, lo puoi mettere con l’Atletico e gioca una signora partita. I due titolari sono quattro categorie sopra le alternative, lui due. È uno che farebbe la differenza.

Arriverebbe dopo la Coppa d’Asia, è l’unica problematica che c’è nella trattativa, che è nel vivo da un pezzo. A margine dei sorteggi ho chiesto a Zanetti cosa fosse necessario, lui ha detto prima un esterno. Prima serve un esterno perché Cuadrado starà fuori 3 mesi, ma io sono convinto che comunque l’Inter è messa meglio che in attacco. Io prenderei tutta la vita Taremi e poi Buchanan, sono i nomi che il club prenderà. Per me arriveranno tutti e due».

L’articolo Trevisani convinto: «Taremi due categorie sopra Sanchez e Arnautovic, può arrivare a gennaio» proviene da Inter News 24.

