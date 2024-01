Il telecronista Riccardo Trevisani loda le scelte coraggiose dell’allenatore piacentino.

Riccardo Trevisani si è espresso su Fiorentina-Inter e sul derby d’Italia di domenica prossima. “L’Inter era senza Barella e Calhanoglu ma Inzaghi, venendo dalla Supercoppa, ha fatto scelte particolari che ti danno l’idea di quanto lui si fidi della squadra”.

La testimonianza

“E’ andata in affanno un paio di volte ma è rimasta bene in campo. E se vai bene quando cambi mezza squadra, vuol dire che sei affidabile. Passa nel dimenticatoio ma Pavard salva sulla linea il colpo di testa in occasione del rigore. Poi vanno al VAR, altrimenti è 1-1, non rigore. Pavard ha fatto un’altra gigantesca partita, impreziosita da quel tocco di testa. Lautaro ha fatto lo stesso gol identico del derby di campionato di ritorno dell’anno scorso, possibile che lo marchi Parisi? Lautaro ha fatto 19 gol, gol pesanti. 13 sono 1-0, 2-0 o 1-1. I gol sono pesantissimi, non sono tutti uguali”.

Daniele Orsato

Sull’arbitro del derby d’Italia

“Non sarà lui ad arbitrare perché siamo un Paese che fa schifo. Orsato è il miglior arbitro da alcuni lustri, quello che ha fatto finali Mondiali ecc ecc…. Pensa che il secondo italiano in Europa è Massa, e finisco qua il discorso. Non arbitrerà perché alcuni anni fa non cacciò Pjanic per doppio giallo in un derby d’Italia che poi costò un campionato al Napoli. Sbagliò Orsato, e quindi? Chissenefrega. Facciamola finita, sembra che viviamo nelle caverne. La deve fare Orsato, non c’è da discutere. Mandiamo un bel segnale al calcio, usciamo dalla mentalità vecchia. Oggi, per l’Aia che è a pezzi, c’è una cosa che Rocchi può fare per evitare le polemiche: mettere Orsato ad arbitrare Juve-Inter”.

