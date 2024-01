Trevisani sull’attacco del Milan: «Non c’è un abisso tra Giroud e Jovic». Le parole del giornalista e il confronto con l’attacco dell’Inter

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Pressing dell’attacco dell’Inter e di quello del Milan, parlando anche di Giroud e Jovic. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «L’Inter ha un dislivello tra i titolari e le riserve in attacco abbastanza importante, e fossi un dirigente nerazzurro cercherei di corsa un profilo sul mercato che sia più vicino a Thuram e Lautaro che agli altri due. Arnautovic ha segnato, è vero, ma quel gol, dopo la respinta del palo e il fallo di Bisseck, l’avrebbe fatto chiunque. Jovic che entra per Giroud nel Milan, non c’è l’abisso che vedo oggi nell’Inter»

