Trezeguet: «Io all’Inter? Non ci sarei mai andato» Le parole dell’ex giocatore bianconero

Intervistato dal canale YouTube di Ezzequiel, l’ex Juventus, David Trezeguet, ha raccontato anche dell’accesa rivalità vissuta con l‘Inter.

LE PAROLE- « Il mio più grosso rimpianto è quello di non essere riuscito a vincere la Champions League con la Juventus. Anche se devo ammettere che tra Champions con la Juve e Libertadores con Il River avrei sicuramente scelto il secondo titolo. Alla Juventus sono un idolo per tutti i tifosi e per questo motivo non sarei mai andato all’Inter. Non a caso Cordoba è il calciatore con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente l’avversario da cui ho preso più botte»

