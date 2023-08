Anche il Benfica bussa per il giovane portiere: cosa fa ora l’Inter con Trubin?

Stando a quanto riportato da Mais Futebol, Rui Pedro Braz, direttore sportivo del club lusitano, sarebbe volato ieri a Londra, dove lo Shakhtar Donetsk domani scenderà in campo in un’amichevole contro il Tottenham, per discutere coi vertici del club ucraino.

L’Inter intanto resta alla finestra.

L’articolo Trubin, il Benfica fa sul serio e sfida l’Inter: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG