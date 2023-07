Trubin, lo Shakhtar Donetsk alza il prezzo. Ma il portiere ucraino vuole solo l’Inter

Da qui la richiesta di 35 milioni per il cartellino: lo Shakhtar Donetsk ha offerte in Premier, ma si devono scontrare con la volontà del giocatore (che vuole l’Inter) e del club nerazzurro che ha stanziato per l’operazione 10 milioni.

La chiave per facilitare l’accordo, avendo Trubin appena 22 anni (li compirà il 1° agosto), può essere l’inserimento nell’accordo di una percentuale sulla rivendita. A riportarlo è Tuttosport.

