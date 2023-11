Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Canal Football Club della sfida di Champions di martedì scorso tra Milan e PSG

«Se ho guardato Milan-PSG? Sì, perché mi sono divertito molto a Parigi con quella squadra. Il Milan era molto forte, era impressionante. Hanno giocato con molta intensità, ma sono ancora convinto che il PSG si qualificherà per gli ottavi, anche se è un gruppo molto duro. Giocare di nuovo contro di loro? Non mi piace molto giocare contro le mie vecchie squadre, ma in una finale, sì»

