Tra i nomi sul calciomercato accostati al Milan c’è quello di Kelly. Un obiettivo che potrebbe esser destinato a sfumare

Doccia gelata Tra i nomi sul calciomercato accostati al Milan c’è quello di Kelly. Un obiettivo che potrebbe esser destinato a sfumare:

come riportato da Calciomercato.com i segnali che arrivano dal Bournemouth non sono positivi: le “Cherries” considerano incedibile il classe 1998. Ora il club rossonero dovrà valutare se proseguire la trattativa con l’intenzione di trovare un accordo per la prossima stagione a parametro zero in virtù di un contratto in scadenza nel mese di giugno del 2024.

The post Calciomercato Milan: doccia gelata per Kelly, ecco perché l’obiettivo può sfumare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG