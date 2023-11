Albertosi ricorda Aldo Bet: «Brava persona, ha sempre onorato la maglia». Il suo intervento ai microfoni di Tuttosport

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Albertosi ha voluto ricordare così l’ex Milan Aldo Bet.

ALBERTOSI – «Dire che era una brava persona è quasi scontato. Era un grande stopper, un giocatore di quelli che ha sempre onorato le maglie che ha indossato. Una persona affabile, rideva sempre, non era un musone. Non posso dire quanto mi dispiaccia. Aveva un fisico pazzesco, ma quando entrava non faceva mai del male a nessuno, una caratteristica che era tipica sua e di Burgnich. Entravano sempre per prendere la palla»

