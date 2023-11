Van Breemen Milan idea concreta per la difesa del futuro: il piano di Moncada per il difensore del Basilea

Tra i calciatori finiti nel mirino della dirigenza del Milan per rinforzare la difesa a gennaio c’è anche il giovane Finn Van Breemen.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Moncada ha visionato in prima persona il centrale classe 2003 del Basilea, considerato un investimento importante soprattutto in ottica futura. Il Milan potrebbe presto farsi avanti in maniera concreta.

