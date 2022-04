Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel aggiorna la situazione sugli infortunati e ammette che la sua squadra ha poche possibilità di qualificazione.

Thomas Tuchel in conferenza stampa conferma l’assenza di Romelu Lukaku a causa di un infortunio e analizza le possibilità di rimonta del Chelsea in Champions League. “Non abbiamo grandi opzioni di rimonta dopo il risultato dell’andata, a maggior ragione in questo stadio”.

Romelu Lukaku

“Servirà la nostra versione migliore e allora potremo provarci, considerando che dovremmo vincere minimo con due gol di scarto, tre per qualificarci. Sognare è importante e noi speriamo di realizzare il nostro sogno. Romelu Lukaku è infortunato e non viaggerà con la squadra, così come Chilwell e Hudson-Odoi, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ci sarà Azpilicueta, risultato negativo all’ultimo tampone e già in gruppo“.

