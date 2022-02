Continuano le difficoltà di Romelu Lukaku al Chelsea, il belga ha giocato una brutta partita in campionato e Tuchel ha parlato di lui.

Romelu Lukaku ha toccato solo 7 palloni per tutto il tempo in cui è stato in campo nell’ultima gara di Premier League; il tecnico Thomas Tuchel ha approfondito il problema in conferenza stampa. “Le statistiche sono lì, i dati raccontano una storia. E quella storia è che Romelu contro il Palace non era in partita e che fatica a inserirsi nel nostro gioco“.

Pallone Champions League

“Può succedere agli attaccanti che lottano con la loro fiducia o che faticano a trovare gli spazi contro una squadra che difende bene, però dobbiamo trovare una soluzione. Cosa fare non lo so ancora, ma so che non è questo quello che vogliamo e quello che vuole Lukaku. Romelu è sotto i riflettori, ma lo proteggeremo perché è un giocatore dei nostri“.

