L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ribadisce di non voler assolutamente abbandonare la nave fino a fine stagione.

Il Chelsea è fortemente colpito dalle sanzioni che il governo inglese ha comminato al presidente Roman Abramovich ma il tecnico Thomas Tuchel dopo l’ultima gara ha dichiarato di voler restare al suo posto. “Non c’è alcun dubbio che resterò fino al termine della stagione. Dobbiamo solo vivere giorno per giorno perché la situazione può cambiare”.

“Siamo consapevoli di quanto siamo privilegiati, e non tutti, in questo grande club, sono altrettanti fortunati. Ci sono centinaia di persone che devono affrontare minacce esistenziali e sono preoccupate per il loro futuro molto più di quanto non lo siamo noi. Sentiamo la responsabilità di lottare anche per loro, perché tengano la testa alta e non si arrendano. È questo ciò che possiamo fare, e che ci viene richiesto“.

