Il Tottenham di Antonio Conte termina quarto in Premier League ed accede alla prossima Champions League.

Antonio Conte è raggiante per aver conquistato la qualificazione in Champions League; ecco la sua soddisfazione a Sky Sport. “Questo è uno dei traguardi più importanti raggiunti in carriera. Non solo quando alzi trofei sei soddisfatto, abbiamo raggiunto il massimo livello: a novembre la situazione non era bella, il club ha cambiato allenatore e abbiamo cercato di trovare soluzioni”.

Harry Kane

“Abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grande traguardo in un campionato molto, molto difficile. Sono felice, anche se non ho alzato un trofeo. Ora ci sono tante emozioni, per me, per il club e per tutti. Per questa ragione, credo sia meglio aspettare quattro o cinque giorni, poi avremo un incontro con la società e vedremo di trovare la soluzione migliore. Dobbiamo considerare l’intera stagione, dobbiamo parlare con calma”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG