Il Manchester City vince la Premier League all’ultima giornata dopo una lotta punto a punto con il Liverpool.

In Inghilterra come in Italia il campionato si è deciso all’ultima giornata: il Manchester City ha trionfato non senza qualche patema. La squadra di Guardiola aveva 1 punto in più rispetto al Liverpool ma ieri ha rischiato di dilapidare tutto in casa. L’Aston Villa dell’ex Liverpool Gerrard al 69’ stava vincendo 2-0 e nel frattempo anche la squadra di Klopp non riusciva ad avere la meglio sul Wolverhampton, 1-1 fino ai minuti finali.

Jurgen Klopp

Guardiola fa entrare Gundogan che con una doppietta sveglia i Citizens che vanno a vincere in rimonta 3-2 grazie anche alla rete di Rodri. Il Liverpool non è da meno e vince 3-1 con reti siglate tra l’84’ e l’89’; la classifica finale recita Manchester City 93, Liverpool 92. Il Tottenham di Conte torna in Champions League grazie al quarto posto finale, Arsenal quinto ed in Europa League; approdo nella stessa competizione anche per il Manchester United nonostante la sconfitta col Crystal Palace.

