Il Napoli inizia a ricevere parecchie telefonate esplorative per il suo attaccante Victor Osimhen.

Le grandi squadre estere iniziano a guardare con sempre crescente attenzione alle prestazioni di Victor Osimhen; il nigeriano a gennaio era stato corteggiato senza successo dal Newcastle che aveva offerto 100 milioni per lui e Fabian Ruiz ma non se ne fece nulla.

Ora il Bayern Monaco pare abbia chiamato il Napoli per chiedere informazioni, lo riporta il Corriere dello Sport; una telefonata piuttosto timida che ha avuto come risposta la richiesta di 110 milioni di euro. Difficile che il club tedesco accetti di spendere una cifra simile; i bavaresi si stanno muovendo su più fronti per cercare un sostituto del partente Lewandowski. Sul nigeriano ci sono sondaggi anche di Manchester United, Arsenal e Newcastle.

