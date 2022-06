L’attaccante francese Alexandre Lacazette ha scelto la sua prossima destinazione dopo il mancato rinnovo con l’Arsenal.

Era chiaro da tempo che Alexandre Lacazette non avrebbe rinnovato il contratto con l’Arsenal, il trentunenne secondo The Athletic ha scelto di tornare all’Olympique Lione. Il francese quindi compirà il percorso inverso rispetto a quanto fatto nel 2017 quando i Gunners lo pagarono ben 54 milioni di euro.

Pallone Champions League

A Londra il francese ha collezionato 206 presenze realizzando 71 goal, il suo palmares inglese prevede solamente una FA Cup. L’Arsenal tra l’altro non è riuscito a tornare in Champions League terminando quinto in campionato; Lacazette era stato sempre un obiettivo del Lione ma qualcuno lo aveva accostato anche alla Juventus come possibile vice-Vlahovic.

