Il Barcellona starebbe facendo più di un pensiero sullo svincolato Angel Di Maria su cui da tempo c’è la Juventus.

Angel Di Maria nonostante i trentaquattro anni di età continua a stupire sul campo: in particolare l’ultima ottima prestazione a Wembley contro l’Italia avrebbe attirato gli occhi del Barcellona. Non è una buona notizia per la Juventus che da tempo ha fatto la propria offerta all’argentino appena svincolatosi dal Paris Saint Germain.

Neymar Da Silva Santos Junior

Il Fideo ha preso tempo per decidere e dalla Spagna, precisamente Mundo Deportivo, ritengono che i catalani possano tentarlo. Il Barcellona provò a prenderlo già cinque anni fa dopo la cessione di Neymar ma all’epoca il PSG non lo cedeva, oltre al fatto che i rapporti tra le parti non erano buoni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG